Marco Runfola domina il 10° Rally delle Colline e Pomarance

Pomarance: Prestazione impeccabile e ritmo insostenibile per gli avversari: così Marco Runfola, affiancato da Daniele Michi, ha conquistato il successo nel 10° Rally delle Colline e Pomarance, organizzato dalla Maremma Corse 2.0. Al volante della sua Skoda Fabia RS, il driver siciliano ha imposto il proprio dominio vincendo sei delle otto prove speciali in programma, lasciandosi alle spalle Arza, giunto secondo a 8”, e Senigagliesi, terzo con un distacco di 18”4.

La gara, combattuta e spettacolare, ha visto Runfola prendere subito il comando sin dalle prime battute, mantenendo un ritmo costante e senza errori. Nulla hanno potuto i suoi diretti rivali, costretti a cedere di fronte alla superiorità del pilota siciliano.

Con il Rally delle Colline e Pomarance, si chiude la stagione sportiva della Maremma Corse 2.0, che dà appuntamento al Trofeo Maremma 2026, edizione speciale che celebrerà i 50 anni della manifestazione.