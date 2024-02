Marco Mancini presenta “Fragili Paesaggi - dialoghi silenziosi nel disagio psichico”

Grosseto: Dopo "Della forza della fragilità", edito nel 2019 (secondo premio al Concorso nazionale di poesia Alda Merini), sarà presentata presso la sala Pegaso della Provincia di Grosseto (piazza Dante) la seconda pubblicazione di Marco Mancini – autore, giornalista, educatore e counselor – dal titolo "Fragili Paesaggi – dialoghi silenziosi nel disagio psichico", edito da Pontremoli Editore. Parole per riflettere sulla fatica di ascoltare e di essere ascoltati, ma anche sulle scoperte che in questi “paesaggi fragili” si possono fare, insieme.



La presentazione del libro – Sabato 3 febbraio alle 10:30, nella Sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante - sarà il pretesto per un dialogo a più voci al centro del quale ci sarà il racconto dell’autore di «Fragili Paesaggi. Dialoghi silenziosi nel disagio psichico».

Con lui Francesco Falaschi, regista cinematografico e direttore della Scuola di cinema di Grosseto, Francesco Limatola, presidente della Provincia, Marcello Giuntini, presidente di Coeso-Sds, Tania Barbi, direttrice di Coeso Sds, Luca Terrosi, presidente Coop Uscita di sicurezza – coordina il giornalista Massimiliano Frascino.

Nel corso del dialogo ci saranno “incursioni” poetiche di Flavia Rovetta (curatrice d’arte contemporanea), Antonella Margherito (attrice - laboratorio scuola storie di cinema Grosseto)

E sullo sfondo una mostra fotografica di Valentina Urso a cura di Flavia Rovetta. il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto in beneficienza.





Spiega l’autore: «La prima voce è quella dell’operatore (educatore-brutto termine) poco prima dell’incontro. La seconda, quella della persona con fragilità (paziente-brutto termine) che riceve la visita. A metà via, la poesia, il profilo lirico di quest’ultimo protagonista, come mediatrice di una realtà difficile, talvolta incomprensibile, inaccettabile. Nulla è costruito, inventato, ma è la storia nella parola scritta di una professione che è costretta a interrogarsi continuamente, tra dubbi, smarrimenti ma anche improvvisi e preziosi svelamenti. Un cammino incessante le cui soste, così come gli scatti, sono dettati dalla malattia, ma sempre lungo la via dell’umano sentire e accogliere».

La presentazione del volume – che pubblica in copertina un dipinto a olio di uno dei protagonisti del libro (“Paesaggio montagna”) con le restanti illustrazioni realizzate dallo stesso Mancini in tempo di pandemia.

Marco Mancini

La sua trentennale attività si è svolta nell’ambito del giornalismo e dell'impegno costante nel sociale.

Iscritto all’albo giornalisti professionisti dal 1991, dopo la laurea in Scienze Agrarie conseguita a Milano, inizia il suo percorso nel giornalismo specializzato. Varie vicende e il preponderante interesse nel campo della salute mentale e della disabilità lo spingono verso una svolta professionale.

Diplomato in counselling sistemico e riconosciuto educatore professionale svolge da anni una intensa attività nell'ambito del disagio, inizialmente come volontario (Progetto Itaca), oggi professionalmente a tempo pieno su diversi progetti, sia presso cooperative e associazioni (Fraternità & Amicizia e Zuccheribelli) sia nell'ambito di istituzioni pubbliche (Ospedale Sacco-Fatebenefratelli).

Il libro viene diffuso attraverso presentazioni, passa parola, ordini diretti all’Associazione Zucche Ribelli (tel. 02 66100355), contatti con l’autore (cell. 328 6133147). Il ricavato sarà interamente devoluto al supporto di progetti di vita di persone con fragilità.