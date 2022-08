annuncio Cultura & spettacolo Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presentano i loro libri a Grosseto 10 agosto 2022

Redazione Grosseto: Mercoledì 17 agosto ore 21:15 in Pro loco per un doppio evento con Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone che presentano i libri "Una notte in giallo" edito Sellerio e "Chiusi fuori" Mondadori editore.

Evento organizzato dalla libreria Mondadori in collaborazione con la Pro Loco di Grosseto. Dialogano con gli autori Andrea Bramerini, presidente della Pro loco e Paola Maria Giangrande, docente. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Al termine della presentazione, verrà offerta una degustazione da Tenuta Moraia di Castelnuovo Berardenga.

MARCO MALVALDI, scrittore, chimico e ricercatore dell'Università di Pisa, è una delle voci più celebri del giallo italiano. Ha esordito nel 2007 con la serie sui vecchietti del BarLume, da cui è stata tratta la fortunatissima serie TV "I delitti del BarLume", e da allora è in vetta alle classifiche della narrativa italiana.

UNA NOTTE IN GIALLO scritto con Roberto Alajmo, Andrej Longo, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Fabio Stassi. La nuova antologia targata Sellerio. Delitti e intrighi da risolvere nel buio della notte, otto storie più nere che mai.

SAMANTHA BRUZZONE, ex ricercatrice chimica, è corresponsabile di numerosi libri del marito Marco Malvaldi.

CHIUSI FUORI "scritto in famiglia" a quattro mani, target 9-15 anni, ambientato in un ristorante stellato, un delitto e due giovanissmi detective. La ricetta giusta per una nuova indagine dall'autore dei delitti del Barlume.



