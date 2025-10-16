Marco Bruni premiato con l’Oscar della Creatività – Arti Visive 2025 al Principato di Monaco

Massa Marittima: Importante riconoscimento internazionale per Marco Bruni, artista multidisciplinare, poeta e promotore culturale con sede a Massa Marittima. In occasione della Biennale Internazionale delle Arti Visive, svoltasi nel Principato di Monaco, Bruni ha ricevuto il prestigioso Oscar della Creatività – Arti Visive 2025, assegnato per le opere “L’albero della vita” e “L’oro e l’abisso”.

Il premio, conferito a personalità che si distinguono per innovazione, sensibilità estetica e impegno civile, celebra l’originalità e la forza simbolica della produzione artistica di Bruni. La sua ricerca, da anni, si muove tra linguaggio visivo e poetico, esplorando il rapporto tra luce e ombra, materia e spirito, trasformando l’avversità in gesto creativo e civile.

Le opere premiate saranno protagoniste di una mostra itinerante internazionale, accompagnata da layout trilingui, a testimonianza della vocazione universale del messaggio artistico dell’autore.

Con questo riconoscimento, Marco Bruni conferma il proprio ruolo di rilievo nel panorama artistico contemporaneo, unendo arte, etica e impegno culturale in un linguaggio autentico e profondamente umano.







