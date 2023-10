Marcia: il cadetto Rabai secondo nel Trofeo Nazionale

Con il quinto posto nella terza e ultima prova, ad Alessandria, il 14enne grossetano conquista la piazza d’onore nella classifica finale



Grosseto: Bel finale di stagione per i giovani marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nell’ultima prova dei Societari sulle strade di Alessandria, abbinata al Trofeo delle Regioni, il cadetto biancorosso Riccardo Rabai chiude quinto in 28’49” nella gara di 6 chilometri ma è anche il migliore degli atleti nati nel 2009 e quindi al primo anno di categoria under 16. Per il maremmano c’è una prestigiosa seconda posizione nella classifica finale del Trofeo Nazionale al termine delle tre tappe in programma.

Arriva ventesimo Paolo Pifferi (32’14”) mentre i grossetani allenati da Fabrizio Pezzuto sono quarti nella classifica per club. Quarti a livello societario anche gli allievi (under 18 impegnati sui 10 km) con il primato personale di Filippo Gorelli che si piazza undicesimo in 49’32” oltre a essere il secondo tra i debuttanti in questa fascia di età, invece è ventunesimo Matteo Pifferi (53’33”). Al femminile nella gara juniores (20 km under 20) finisce al dodicesimo posto Arianna Cipriani, con il tempo di 2h07’05”. Tra le cadette Alice Pantalei completa i 4 km in 24’33” e Greta Vagaggini in 25’23”. Nelle gare ragazzi, dedicate agli under 14, si migliorano nei 2 chilometri Arianna Pezzuto (11’14”) e Agata Polidori (12’13”).