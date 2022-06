Marcia della Pace, ANPI soddisfatta della partecipazione

Gavorrano: La Sezione ANPI Agresti Campori di Gavorrano Scarlino, che ha organizzato la Marcia per la Pace lo scorso 25 giugno, insieme al Comitato Provinciale ANPI, alle Associazioni del Territorio, ed alle organizzazioni sindacali, desidera ringraziare le cittadine ed i cittadini per la partecipazione, l’Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali di Gavorrano e Scarlino per il loro patrocinio.



«Ringraziamo altresì - si legge nella nota -, per la disponibilità e la collaborazione, i Responsabili e gli agenti dei due corpi di Polizia Municipale di Gavorrano e Scarlino, oltre che le Forze dell’Ordine e la VAB, che ci ha seguito con il proprio drone, documentando lo svolgersi della Marcia. Per le fotografie ringraziamo invece Giancarlo Grassi.

Ringraziamo, in particolare, il Sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, per la sua costante presenza.

Un grazie speciale alla Banda di Torniella (Società Filarmonica Banda di Torniella) per averci portato la passione e la vitalità della musica autenticamente popolare.





Riteniamo che si sia trattato di una occasione per invitare i cittadini ad uscire dall’isolamento, che ci è stato imposto da due anni di pandemia, riprendendosi lo spazio pubblico e dando voce alla volontà di pace che anima la grande maggioranza della collettività.

Ribadiamo le richieste salienti che hanno ispirato l’evento:

la cessazione immediata della guerra in Ucraina e l'avvio contestuale delle trattative per una pace giusta e duratura;

un ruolo incisivo e politicamente autonomo dell'Europa nello scenario mondiale;

l'attivazione dell'ONU per definire quanto prima un nuovo assetto delle relazioni internazionali fondato sul disarmo e che riconosca il diritto alla sicurezza ed all'autodeterminazione di tutti i popoli; ciò anche al fine di spegnere finalmente tutti conflitti in atto nel mondo.

L’evento ha di poco seguito la celebrazione del 78° anniversario della liberazione del nostro territorio dal nazifascismo, festeggiata il 22 giugno, con buona partecipazione della cittadinanza.

Unico e, per noi, inaspettato motivo di rammarico è stata l’assenza, ai due eventi, di una rappresentanza dell’Amministrazione Scarlinese.

Il nostro lavoro continuerà - conclude ANPI -, con l’obiettivo di mantenere attiva la memoria della nostra storia recente e di stimolare la partecipazione e la coesione della comunità civica intorno ai valori della Costituzione, nata dallo spirito unitario della Resistenza».