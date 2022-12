Marchio Europeo Eccellenza nella Governance: Comune di Grosseto premiato a Venezia

Grosseto: Si è tenuta oggi, a Venezia, l’attesa cerimonia di premiazione degli enti locali che hanno raggiunto un livello elevato di governance virtuosa nell’ambito del cosiddetto Programma ELoGE (European Label of Governance Excellence). Tra i comuni premiati per i risultati ottenuti c’è anche la città di Grosseto, rappresentata per l’occasione dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti.



Il Programma ELoGe nasce sulla base di un partenariato tra il Consiglio d’Europa, l’ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) e l’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). Gli obiettivi di ELoGE riguardano il miglioramento della governance amministrativa, il potenziamento del principio di sussidiarietà, l’innalzamento del livello di partecipazione democratica dei cittadini alla vita del Comune, la diffusione sempre più capillare di buone pratiche tra le comunità locali più virtuose. Nel 2022 il programma ha visto la partecipazione di 100 comuni, tra cui appunto Grosseto, che ha attuato una serie di attente autovalutazioni secondo i 12 principi della buona governance, prodotto questionari anonimi per amministratori, dipendenti e cittadini. I risultati finali e i comuni premiati sono scaturiti dalla valutazione di un’apposita piattaforma nazionale. Il comune di Grosseto, dunque, ha ottenuto questo speciale marchio, valido per un anno.

“Abbiamo visto ELoGE – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente Fausto Turbanti – come un’irrinunciabile occasione per avviare un’indagine seria sull’intera macchina amministrativa, andando a comprendere meglio tutti i nostri punti di forza ma anche gli aspetti da migliorare. Abbiamo coinvolto in questo progetto ogni settore del Comune e questo è stato l’aspetto più bello e significativo: sono stati creati dei tavoli di confronto e di analisi, sessioni con altre amministrazioni per lo scambio di buone pratiche. Grazie a questi processi è stato possibile sviluppare una visione amministrativa sempre più partecipata e pronta a rinnovare il proprio rapporti di fiducia con i cittadini. ELoGe ci ha consentito di metterci all prova e di migliorarci in un momento in cui, in piena fase di transizione digitale, è fondamentale garantire a tutti i cittadini, compresi coloro che non hanno mezzi, nozioni o strumenti per coglierla da subito, la massima attenzione. Il nostro grazie – concludono – va a tutti gli uffici e al personale dell’amministrazione per aver lavorato e partecipato attivamente per ottenere questo fondamentale marchio di eccellenza”.





Questi i 12 principi ispiratori di ELoGE:

- Partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni

- Ricettività

- Efficienza ed efficacia

- Apertura e trasparenza

- Stato di diritto

- Comportamento etico

- Competenza e capacità

- Innovazione e apertura al cambiamento

- Sostenibilità e visione di lungo termine

- Solidità nella gestione finanziaria

- Diritti umani, diversità culturale e coesione sociale

- Responsabilità