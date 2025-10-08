Marcella Andreini racconta Giacomo Leopardi nel suo libro "Interviste apparenti"

Grosseto: Sono otto interviste inedite, surreali o, forse meglio, “apparenti”. E’ il libro di Marcella Andreini che racconta un Giacomo Leopardi inedito, che appare otto volte, pronto a farsi intervistare dall’autrice che riporta fedelmente quanto il Leopardi scrisse nelle sue opere. Domande che riguardano la vita del Leopardi come gli amori o l’amicizia con Antonio Ranieri, il suo amore per l’Italia o il rapporto con l’editoria e gli intellettuali del suo tempo.

Le risposte del Leopardi sono brani tratti fedelmente dallo Zibaldone, le Operette Morali ed I Pensieri. Sono presenti anche momenti in cui il poeta si cimenta nel declamare alcune liriche.

Non mancano battute ironiche costruite dall’autrice (tutto ciò che non è verificabile dagli scritti leopardiani viene riportato in corsivo), come al termine dell’intervista, che si conclude a dicembre in prossimità delle feste con un «Grazie ancora Conte Leopardi e buone feste!» al quale ironicamente Leopardi risponde con «Grazie a lei e buone feste a tutti i suoi lettori; e se volete regalare un libro per Natale, regalate lo Zibaldone».



