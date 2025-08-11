Manutenzione sul torrente Fossa: intervento del Consorzio di Bonifica 6 Grosseto

Rimossa la vegetazione infestante nella zona del Madonnino, nel rispetto delle indicazioni regionali per la tutela di flora e fauna.

Grosseto: Il torrente Fossa, affluente in sinistra idraulica del fiume Bruna, è una delle aste fluviali a cui il Consorzio di Bonifica 6 Grosseto dedica particolare attenzione. Inserito nel piano delle attività di bonifica dell’unità idrografica Pianura Grossetana, il corso d’acqua richiede una vigilanza costante, soprattutto nei tratti arginati dove il monitoraggio deve essere ancora più accurato per prevenire cedimenti o buche che potrebbero compromettere la sicurezza idraulica.

Nei giorni scorsi il Consorzio è intervenuto con un’operazione di manutenzione ordinaria nella zona del Madonnino, non lontano dalla confluenza con il Bruna. Le squadre hanno provveduto alla rimozione della vegetazione infestante in eccesso, operando nel pieno rispetto delle prescrizioni della Regione Toscana, volte a salvaguardare flora e fauna tipiche dell’area.

Con queste azioni, il Consorzio conferma l’impegno costante nella tutela del territorio e nella prevenzione del rischio idraulico, un lavoro che unisce sicurezza e rispetto dell’ambiente.