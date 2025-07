Manutenzione straordinaria: due interventi tra Borgo Carige e Carige Alta

Le operazioni cominceranno in via Bari e lunedì 7 luglio nel piazzale della piccola località

Capalbio: Al via due nuovi interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale nel comune di Capalbio. Le operazioni riguarderanno via Bari, a Borgo Carige, e il piazzale di Carige Alta. “Siamo soddisfatti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Marzia Stefani – di poter proseguire con regolarità negli interventi di manutenzione del manto e messa in sicurezza delle strade. Dopo le ultime operazioni a Capalbio Scalo e a Giardino, interveniamo nuovamente nelle vie dei centri urbani, migliorando la viabilità e garantendo una maggiore sicurezza per tutti i mezzi che usufruiranno delle due aree”.

L’intervento in via Bari comincerà domani, venerdì 4 luglio, mentre quello nel piazzale di Carige Alta partirà lunedì 7 luglio.