Manutenzione delle aree verdi: Castel del Piano coinvolge la comunità

Adotta un’area verde: il Comune di Castel del Piano ha pubblicato un bando per coinvolgere imprese locali, associazioni e cittadini nella cura e manutenzione delle aree verdi.

Castel del Piano: Il progetto in questa prima fase riguarda 20 spazi pubblici di proprietà comunale, ma gli interessati potranno anche avanzare proposte diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel bando, che sono le seguenti: località Gallaccino: rotatoria Daniel Spoerri; al monumento: 2 aiuole; il Parco della Rimembranza; le scalette dal Monumento al Kronos; piazza Santucci; aiuole Hurra; la Pump Truck; l’area cani; piazza Bella Vista; Le Logge e l’Altarino; piazza Colonna; piazza Vegni; prato delle Macinaie; il Parco a Montenero d’Orcia; le aiole all’ingresso di Montenero d’Orcia; le aiuole all’ingresso di Montegiovi; il parco Cellane in via don Minzoni; piazza Tepolini; area della Chiesa San Biagio; l’area della Chiesa di San Luca.

“Ci sembra importante aprire il più possibile al coinvolgimento della popolazione locale nella cura del patrimonio pubblico, come esercizio di cittadinanza attiva, che fa bene all’ambiente e alle persone. – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – Non si tratta di chiedere di fare un lavoro al posto del Comune, ma di consentire, a chi lo desidera, di mettersi a disposizione per rendere ancora più bello il luogo in cui viviamo, perché è un bene di tutti.”

“Prendersi cura di uno spazio comune è una manifestazione di senso civico e uno strumento importante di coesione sociale. – aggiunge Roberto Zamperini, assessore al decoro urbano – Questo bando ha una doppia finalità: da un lato aumentare la bellezza dei nostri paesi, dall’altro consolidare il rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e collettività. Invitiamo quindi chi fosse interessato a candidarsi.”

Possono aderire al bando persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e servizi.

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria che consistono nella tutela pulizia dello spazio, sfalcio periodico dei prati; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela; ma anche la riprogettazione dello spazio con la messa a dimora di nuovi fiori, alberi o arredi urbani.

Gli interventi potranno essere eseguiti direttamente dal soggetto che presenta la domanda (impresa, associazione o cittadino); o in forma indiretta (interventi eseguiti avvalendosi di altre aziende); o in forma finanziaria (versamento di una somma di denaro per sostenere interventi che restano in capo all’amministrazione comunale).

Come corrispettivo per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione e manutenzione dello spazio pubblico sarà possibile installare all’interno dell’area assegnata uno o più cartelli pubblicitari, nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall’amministrazione e nell’ambito della convenzione sottoscritta.

L’avviso pubblico e tutta la documentazione sono consultabili al seguente link:

https://www.comune.casteldelpiano.gr.it/area_letturaNotizia/558059/pagsistema.html