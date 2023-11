Manutentori del verde: aperte le iscrizioni alla formazione obbligatoria

Cna Servizi e Cipa At Grosseto organizzano il corso, riconosciuto dalla Regione Toscana. Ecco chi è tenuto ad ottenere la qualifica



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione obbligatoria per manutentori del verde che Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, organizza in collaborazione con Cipa-At Grosseto e con il contributo della Regione Toscana.

Con la legge 154 del 2016, tutte le imprese che svolgono attività di manutenzione del verde (codice Ateco 2007 81.30.00, anche come attività secondaria) sono obbligate a nominare un responsabile tecnico, in possesso di alcuni requisiti professionali specifici, indicati all’articolo 7 dell’Accordo Stato Regione del 2018.

Questo requisito professionale si acquisisce con corsi di qualifica professionale (ADA 1.242.806 e ADA 1.242.805, con laurea, anche triennale, in materie agrarie, forestali, ambientali e naturalistiche, con master post-università in temi legati alla manutenzione del verde o, ancora, con diploma quinquennale in agraria e forestale, diploma di operatore agricolo e tecnico agricolo, iscrizione agli ordini professionali settore agrario e forestale, qualifica di operatore agricolo di livello minimo 4 Eqf.

Le imprese già iscritte al Registro imprese alla data di entrata in vigore della legge sono esonerate dal percorso formativo a patto che una figura – titolare, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare o socio, possa dimostrare un’esperienza di almeno due anni, maturata alla data di febbraio 2018.

Il corso di formazione promosso da Cna Servizi è riconosciuto dalla Regione Toscana e si terrà tra dicembre 2023 e aprile 2024. Prevede 180 ore di formazione, di cui 100 di lezioni teoriche, che si terranno nella sede Cna in via Birmania a Grosseto, e 80 di lezioni tecnico-pratiche in aziende della provincia di Grosseto.

Al termine del percorso formativo, coloro che hanno seguito l’80% delle lezioni, avranno accesso a un esame finale, superato il quale si otterrà la qualifica. L’esame si articolerà in una prova tecnico-pratica e in un colloquio.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a formazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 452909