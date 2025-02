Manuela Manetti al timone delle Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento

Argentario: Si, nei giorni scorsi all'A Point Porto Ercole Resort & Spa Manuela Manetti è stata scelta a timonare il Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento dalle tante “sorores - le sorelle migliori” appartenenti al club, sostituendo la bravissima Edy Rita Bronchi che nel periodo della sua presidenza è riuscita a dare un nuovo e forte impulso al club con tanti progetti portati a termine, da ricordate i convegni “Connessione tra linguaggio e violenza”, "Turismo innovazione fattore umano” e la serata speciale per celebrare il quinquennale del club, il Soroptimist Day e il Tango Day con Artemare Club e i maestri dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto.

La nuova presidente Manuela Manetti è una splendida donna impegnata nella creatività moda e design, socia ceo Altaimago Milano e membro ricerca medicina legale e comunicazione Cosimo Lore' group, nel suo saluto ringraziando e ricordando simpaticamente il profilo di tutti i presenti alla partecipazione della cerimonia di avvicendamento della presidenza ha accennato ad alcuni futuri progetti del Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento, eventi per favorire il raggiungimento dell’autonomia economica femminile, contro la violenza sulle donne anche con collaborazioni con Confartigianato e i medici, per l’autismo sentinella, per il turismo e protezione ambientale. Racconta il comandante Daniele Busetto, presente alla manifestazione con la velista Monica Piccioli una delle donne titolate che porta il blazer di Artemare Club come entrambe le presidenti citate, che Manuela porta un cognome illustre, ottimo biglietto di presentazione, quello di Alessandro Manetti, ingegnere con Leopoldo II del Granducato determinarono tra il XVIII e il XIX secolo la trasformazione della terra paludosa della Maremma grossetana, prima in un territorio agricolo d’eccellenza e poi in una terra ospitale per l’accoglienza turistica, sicuramente anche Manuela farà molto per il territorio. Ottimo il buffet successivo con torta dedicata e brindisi e il ringraziamento speciale a Graziella Pesenti che ha documentato con la sua capacità professionale e artistica tutto l’evento con bellissime foto.