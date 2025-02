Sport Manuel Pieri della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini convocato in “maglia Azzurra” 14 febbraio 2025

14 febbraio 2025 108

108 Stampa

Redazione

Grosseto: Manuel Pieri classe 2002 categorie di peso 75 kg , Atleta della Società Pugilistica Grossetana U.Cavini del Presidente Fabrizio Corsini è stato convocato dal direttore tecnico Giovanni De Carolis per partecipare con la Nazionale Italiana nel dual match in Belgio dal 26 febbraio al 2 Marzo 2025. Manuel Pieri seguito dal suo maestro Yari Flamnia e dal tecnico della pugilistica grossetana Simone Giorgetti è uno dei migliori atleti della sua categoria. Dopo questa esperienza in Nazionale Pieri lascera’ la canotta per il passaggio al professionismo

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Manuel Pieri della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini convocato in “maglia Azzurra” Manuel Pieri della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini convocato in “maglia Azzurra” 2025-02-14T09:00:00+01:00 99 it Manuel Pieri seguito dal suo maestro Yari Flamnia e dal tecnico della pugilistica grossetana Simone Giorgetti è uno dei migliori atleti della sua categoria. PT1M /media/images/pieri-foto.jpg /media/images/thumbs/x600-pieri-foto.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 14 Feb 2025 09:00:00 GMT