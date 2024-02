Manuel Nocciolini nuovo tesserato in casa Grosseto

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica di aver perfezionato nella giornata odierna il tesseramento del calciatore Manuel Nocciolini, che torna cosรฌ a vestire biancorosso dopo la parentesi in Serie C da gennaio 2022 a giugno 2022, esperienza contrassegnata da 5 reti in 17 presenze.

Lโ€™attaccante classe 1989 ha dalla sua oltre 390 gettoni nei professionisti, dimensione conquistata definitivamente dopo lโ€™exploit in Serie D al Forlรฌ nel campionato 2015-2016, annata caratterizzata da ben 25 goal: performance che hanno fatto guadagnare al calciatore la chiamata del Parma, club con il quale ha vinto il campionato di Serie C 2016-2017 tramite play-off, segnando anche la rete decisiva nella finale contro lโ€™Alessandria per un totale di 12 centri. Il calciatore รจ poi rimasto alla corte dei ducali anche in Serie B fino al gennaio 2018.

Nella terza serie italiana Nocciolini รจ stato in forza in particolare al Pordenone, al Ravenna, alla Sambenedettese, al Renate e al Monopoli.

Dal 2010 al 2014 ha militato nel Gavorrano in Serie C, lavorando per quattro anni con lโ€™attuale Direttore Generale del Grosseto Filippo Vetrini.

In questo primo segmento di stagione la punta nata a Piombino รจ scesa in campo in nove occasioni con il Giugliano, giocando lโ€™ultima partita da professionista il 23 dicembre 2023.

Con Manuel Nocciolini lโ€™attacco del Grifone si arricchisce cosรฌ di esperienza, mestiere e senso del goal.

La societร , nel dare il bentornato allโ€™atleta, rivolge gli auguri di buon lavoro al neo biancorosso.