Politica Manifesto stallo FDI, Ottaviani: “Il nostro partito non aveva dato nessun permesso" 23 febbraio 2023

23 febbraio 2023 164

Redazione “Il manifesto è stato subito rimosso appena siamo venuti a conoscenza dell’indebita affissione”

Follonica: “La politica, - commenta Agostino Ottaviani, presidente del circolo FDI-Follonica - andrebbe fatta con attenzione e serietà, e quindi prima di parlare sprecando solamente fiato, ci si potrebbe informare meglio sulle cose e fatti, così da accorgersi, che nel caso sollevato dal partito democratico follonichese, questa volta “l’elefante partorito sulla stampa locale in realtà è un topolino”. “Tutto questo, - spiega Ottaviani - perché il Pd follonichese, convinto di dare una forte stoccata al nostro circolo di Fratelli d’Italia, era uscito sulla stampa locale per denunciare: “urbi et orbi”, come nella nostra bacheca di piazza del Mercato figurava affissa una locandina/manifesto, con la presentazione di un libro che individuava nell’Antifascismo una emergenza nazionale. Bene, sarebbe bastato, alla vigorosa segreteria del partito democratico, aspettare un attimo, così da scoprire che dal nostro partito nessuno abbia dato alcun assenso all’affissione di quel manifesto nello stallo a noi assegnato”. “Infatti, - precisa il presidente di FDI-Follonica – sono bastate solamente poche ore, che dopo l’indebito attacchinaggio del manifesto, i nostri dirigenti locali avevano già provveduto a rimuovere tale locandina, come ancor oggi è ben visibile a tutti. Anche noi stessi abbiamo fatto le nostre rimostranze verso gli organizzatori dell’indebito uso di uno spazio non loro assegnato”. “Ed ecco quindi svelato a tutti, l’elefante che diventa topolino. Tutto questo, secondo noi, dovrà servire da monito per tutti. Quindi, la prossima volta invitiamo il Pd a mettere da parte la solita arroganza e ragionare prima di emettere sentenze o affibbiare etichette che a Fratelli d’Italia non appartengono”, conclude Agostino Ottaviani, presidente Circolo FDI-Follonica. Seguici





