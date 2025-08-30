Manifestazione per Gaza alla Giannella: sostegno alla Global Sumud Flotilla

Domenica 31 Agosto alle ore 10 sulla spiaggia di Giannella a destra del bagno Nettuno il Laboratorio per la Pace di Orbetello e il Coordinamento per la Pace di Grosseto hanno organizzato una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Orbetello: La Global Sumud Flotilla è la più grande missione marittima civile e pacifista della Storia. Partirà da Barcellona, Genova, Catania, Tunisi e da molti altri porti del Mediterraneo in direzione di Gaza. L´iniziativa internazionale prevede la partecipazione di 44 paesi e migliaia di volontari. La Global Sumud Flotilla mira a rompere pacificamente il blocco israeliano in acque internazionali così come il muro di omertà creato da Israele nei confronti del genocidio che sta consumando, portando con sè aiuti e viveri. Noi terremo vigile l'attenzione su ciò che accadrà di fronte alle acque di Gaza. I marinai della Flotilla hanno chiesto che ovunque si organizzino manifestazioni di ogni tipo a sostegno della missione. Perciò domenica sarà una giornata di alta mobilitazione intorno a tutto il Mediterraneo. In molti porti, spiagge e coste ci affacceremo in tanti e tante per lanciare sostegno alla Flotilla.

Invitiamo perciò le comunità, le associazioni, le istituzioni, tutti e tutte a prendere posizione sul genocidio di Gaza partecipando alla mobilitazione di domenica 31 agosto in Giannella. Vi chiediamo di venire al luogo dell'incontro portando indumenti con i colori della Palestina, bandiere, kayak, gommoni gonfiabili, dimostrando solidarietà a un popolo che come unica colpa ha la ricerca di libertà.

Laboratorio per la pace Orbetello - Coordinamento per la Pace di Grosseto







