Manciano street music festival: da oggi sarà possibile acquistare i biglietti

Sabato 8 e domenica 9 giugno aprono le porte dell’info point che riapriranno, successivamente, solo il sabato dal 15 giugno al 6 luglio. Tra le novità della quattordicesima edizione la possibilità di vincere biglietti per i concerti di Mengoni, Nannini e Diodato.

Manciano: Si aprono oggi porte dell’info point del Manciano street music festival, per la quattordicesima edizione della manifestazione, che si troverà in piazza della Pace a Manciano e che rimarrà aperto sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, dalle ore 17 alle 19, e nei successivi quattro sabati, ovvero il 15, il 22, il 29 giugno e il 6 luglio, sempre dalle ore 10 alle 12.30.

Sarà così possibile acquistare i biglietti per il concerto di Danilo Sacco, “Colpevole tour”, che si terrà venerdì 19 luglio o quello per Paola Turci e Gino Castaldo “Il tempo dei giganti”, che si terrà sabato 20 luglio, o quello degli Inti Illimani e Giulio Wilson, con l’”Agua world tour”, che si terrà domenica 21 luglio, sempre alle ore 21.30 al parco pubblico Mazzini di Manciano. I biglietti hanno un costo di 15 euro e si possono trovare anche online al sito www.mancianostreetmusicfestival.com. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Ma l’appuntamento con il Manciano street music festival, organizzato dall’associazione musicale Diego Chiti, prenderà il via già il 12 luglio, con la prima parte di festival, gratuita, dedicata alle street band. Nove in totale le band che suoneranno nei tre giorni: dalla Spagna arrivano la Always drinking marching band e la Bulbalkan; dalla Francia La Marmaille, mentre dall’Italia, oltre alla Magicaboola brass band, ci saranno la Royal highland company, la Over soul street band, Miwa e i suoi componenti street band, Le Swingeresse e la Roaring Emily jazz band.

Il festival sarà, anche quest’anno, patrocinato dal Comune di Manciano e sostenuto dalla Banca Tema, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Camera di commercio Maremma e Tirreno e da Terme di Saturnia Natural Destination. Tra le novità dell’edizione, anche la possibilità di vincere concerti in tutta Italia grazie alla lotteria che, oltre a sostenere la manifestazione, mette in palio sei biglietti per i concerti di Marco Mengoni, Gianni Nannini e Diodato. Info su www.mancianostreetmusicfestival.com.