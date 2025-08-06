Manciano protagonista al Palio delle Botti di Gioia del Colle: successo per l’edizione 2025

Nutrita la partecipazione dei pintatori mancianesi alla VIII edizione del Palio. Il cencio va alla Cantina Palvanera, grazie anche al contributo dei rappresentanti di Manciano

Manciano: Si è appena conclusa a Gioia del Colle, Comune gemellato con Manciano, l’ottava edizione del Palio delle Botti, evento che per tre giorni ha trasformato il centro storico in un vero e proprio viaggio nel tempo tra cortei, sbandieratori e rievocazioni storiche.

In prima linea il Comitato Gemellaggi del Comune di Manciano, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione della partecipazione e nel consolidamento del legame tra le due comunità. Il Comitato ha contribuito attivamente al successo dell’iniziativa, coordinando la trasferta e promuovendo la collaborazione culturale tra i due territori. Il comitato è già al lavoro per organizzare l’ospitalità degli amici di Gioa del Colle.

Anche quest’anno numerosa la partecipazione della delegazione mancianese, presente non solo per sostenere l’iniziativa, ma anche per prendere attivamente parte alle gare del palio.

«La nostra presenza qui – ha dichiarato l’assessore al Turismo di Manciano, Andrea Caccialupi – non è solo istituzionale, ma rappresenta una vicinanza concreta, nonostante i chilometri che ci separano. È la dimostrazione di come la cultura e le tradizioni possano unire i territori, andando oltre i confini geografici. In un’epoca frenetica, fermarsi a dare valore alle nostre radici è un atto di consapevolezza e identità. Ringrazio il Comitato Gemellaggi del nostro Comune che ha contribuito alla buona riuscita della nostra trasferta».

A trionfare nell’edizione 2025 del Palio è stata la Cantina Palvanera, salita sul gradino più alto del podio anche grazie all’apporto decisivo di alcuni pintatori mancianesi, che hanno dato prova di forza e spirito di squadra durante la gara.

Un plauso sentito va a loro per aver rappresentato al meglio la comunità mancianese. Un ringraziamento speciale è rivolto all’organizzazione dell’evento e all’Amministrazione comunale di Gioia del Colle per l’accoglienza calorosa e l’ospitalità, che ha fatto sentire i rappresentanti di Manciano davvero “a casa”.

Nella foto da sinistra: Giovanni Mastrangelo, sindaco di Gioia del Colle, Andrea Caccialupi, assessore al Turismo di Manciano, Andrea Benagiano, assessore al Turismo di Gioia del Colle