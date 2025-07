Manciano protagonista a “Gocce di Petrolio” su Rai 3

La puntata in onda venerdì 4 luglio alle ore 15.15 e in replica su RaiPlay. Mirco Morini: «Grazie alla trasmissione Rai per aver dato spazio alle problematiche del nostro Comune»

Manciano: Il Comune di Manciano sarà protagonista della puntata di Gocce di Petrolio, la trasmissione di approfondimento condotta da Duilio Giammaria, in onda su Rai 3, venerdì 4 luglio alle ore 15.15.

Durante la puntata si parlerà di energie rinnovabili, anche con un focus sulla situazione del territorio di Manciano. All’interno del programma sarà trasmessa un’intervista al sindaco Mirco Morini, realizzata dalla giornalista Elisabetta Castana, che ha visitato il Comune per raccogliere testimonianze, dati e riflessioni sul presente e il futuro della transizione energetica nella nostra area. La trasmissione sarà successivamente disponibile in replica sulla piattaforma RaiPlay.

«Siamo felici che una trasmissione nazionale accenda i riflettori su un tema così delicato – ha dichiarato il sindaco Morini –. L’Amministrazione comunale di Manciano sta portando avanti con determinazione una battaglia contro la realizzazione di impianti industriali di enormi dimensioni che rischiano di deturpare un territorio straordinario, da sempre vocato all’agricoltura di qualità e al turismo sostenibile. Non siamo contrari alle rinnovabili, ma riteniamo che la transizione energetica debba avvenire nel rispetto dei paesaggi, delle comunità locali e delle attività economiche che li sostengono. È una questione di equilibrio, di tutela e di buon senso. Ringrazio Duilio Giammaria, conduttore della trasmissione, e la giornalista Elisabetta Castana che con grande professionalità si è approcciata al tema, dando alla mia comunità la possibilità di esprimersi su un argomento che ci sta molto a cuore».