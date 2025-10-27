Manciano Express”: più di 820mila visualizzazioni per i reel promozionali

Il progetto “Manciano Express”, ideato dal Comune di Manciano per valorizzare il turismo diffuso e raccontare il territorio attraverso le sue frazioni e i suoi protagonisti, ha registrato risultati straordinari in termini di visibilità, coinvolgimento e promozione dell’immagine del territorio.

Manciano: Dal 25 luglio al 10 ottobre 2025, la serie di video-reel dedicati alle otto tappe del viaggio – arricchita da un contenuto extra dedicato alla cucina locale – ha rappresentato il principale contenuto delle pagine social dedicate al turismo mancianese “Manciano Promozione”, generando una crescita significativa delle visualizzazioni, della copertura e dell’interazione del pubblico.

Su Facebook, i video di Manciano Express hanno totalizzato 820.476 visualizzazioni, pari all’83% di tutte le visualizzazioni della pagina nel periodo, con un incremento del +145% rispetto al trimestre precedente.

Su Instagram, le visualizzazioni hanno raggiunto quota 58.119, con una crescita del +1.180% e una copertura complessiva di oltre 21.000 utenti unici.

Anche le campagne di promozione hanno dato risultati eccellenti: con un investimento complessivo di 600 euro, il progetto ha generato 76.002 visualizzazioni complete (ThruPlay), con un costo medio di appena 0,008 euro per visualizzazione, un dato di performance tra i migliori del settore turistico digitale.

«Manciano Express è un progetto che racconta il nostro territorio con autenticità e passione – dichiara l’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi –. Abbiamo voluto dare voce ai luoghi, alle persone e alle tradizioni che rendono unici i nostri borghi. I risultati dimostrano che questa è la strada giusta: investire in una comunicazione moderna e sincera, capace di emozionare e coinvolgere. Il turismo di Manciano cresce quando riesce a trasmettere la sua verità e la sua umanità. E la promozione del territorio continua: a novembre usciremo con una pubblicità dedicata a Manciano, su due riviste nazionali, "Il Venerdì" de La Repubblica e "D La Repubblica Travel"».

I realizzatori del progetto – Andrea Fabbreschi e il team di comunicazione – sottolineano:

«Manciano Express è nato come un viaggio, ma è diventato una narrazione collettiva. Ogni tappa è stata l’occasione per scoprire storie e volti che spesso restano nascosti. Il successo online è la prova che la gente cerca autenticità e identità: elementi che a Manciano non mancano di certo.»

Grazie a un linguaggio fresco e immediato, capace di unire emozione, curiosità e qualità visiva, Manciano Express si conferma come un modello di promozione turistica innovativo, capace di unire la forza dei social network al racconto genuino del territorio.



