Manciano celebra il centenario della nascita di Lilio Niccolai

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre due giornate di eventi per ricordare il maestro, l’amministratore e l’intellettuale maremmano

Manciano: Manciano celebra uno dei suoi figli più illustri: Lilio Niccolai (1925-2012), maestro, studioso, sindaco e figura di riferimento per la comunità mancianese, nel centenario della nascita.

Il Comune di Manciano, in collaborazione con Anpi – sezione di Manciano, il Comitato per il Centenario, il Museo diffuso della comunità mancianese e la Biblioteca “A. Morvidi”, promuove un ricco programma di iniziative per ricordare la vita, l’impegno civile e il lascito culturale di Niccolai.

«Ricordare Niccolai – dichiarano il sindaco Mirco Morini e il vicesindaco Roberto Bulgarini – significa non soltanto onorare una figura che fu sindaco, educatore e studioso, ma anche riconoscere il valore di un’eredità che intreccia cultura, impegno civile e amore per la comunità. Il suo esempio ci invita a coniugare la memoria con l’innovazione e a custodire il patrimonio materiale e immateriale della nostra terra. Celebrare il centenario non significa solo volgere lo sguardo al passato, ma rilanciare un impegno presente e futuro affinché i valori che hanno guidato la sua vita continuino a essere un punto di riferimento per Manciano e per le nuove generazioni».

Le iniziative, tutte gratuite, prenderanno il via venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 10.00 con il ritrovo nel piazzale della scuola, dove verrà scoperta un’epigrafe commemorativa realizzata dall’artista Maurizio Cont, alla presenza delle autorità, della famiglia e di alcune scolaresche.

Seguiranno i saluti della dirigente scolastica Francesca Iovenitti, dell’autore dell’opera Maurizio Cont e dell’ex scolaro Carlo Fastame.





Alle ore 11.00, nella sala del Consiglio comunale, si terrà l’incontro dal titolo “L’impegno nelle istituzioni e il ruolo amministrativo di Lilio Niccolai”, con i saluti del sindaco di Manciano Mirco Morini, del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e del vicepresidente Valentino Bisconti.

Seguirà l’intervento di Daniele Pratesi, autore del contributo “Il sindaco di Manciano, tra il 1965 e il 1975”, e la proiezione del filmato “Lilio Niccolai parla dell’elezione diretta del primo sindaco di Manciano”.

Nel corso dell’iniziativa verrà distribuito gratuitamente il volume “Lilio Niccolai, un intellettuale maremmano”, ristampato in edizione limitata per l’occasione.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 25 ottobre alle ore 17.00 a Le Stanze in via Cavour 6, con l’appuntamento “Le Voci della Storia – Lilio Niccolai. Il lascito culturale a cento anni dalla nascita”.

L’incontro, introdotto dal vicesindaco Roberto Bulgarini, vedrà gli interventi di Massimo Cardosa (direttore del Museo diffuso della comunità mancianese), Dino Petri (artista), Corrado Barontini (ricercatore di tradizioni popolari della Maremma) e Luca Verzichelli (docente di scienza della politica all’Università di Siena). Modera Lucio Niccolai.

Lilio Niccolai, maestro, direttore didattico e sindaco di Manciano dal 1965 al 1975, fu un uomo profondamente legato alla sua comunità.

Educatore appassionato, contribuì alla realizzazione del nuovo complesso scolastico cittadino e promosse l’apertura di scuole anche nelle frazioni.

Da amministratore si impegnò per la modernizzazione dei servizi pubblici, tra cui l’ospedale “Aldi-Mai”, e per la creazione della prima biblioteca comunale e della Pinacoteca dedicata ai pittori mancianesi Pietro Aldi e Paride Pascucci.

Fu un convinto antifascista, un uomo di cultura e di popolo, capace di coniugare l’impegno civile con l’amore per la storia e le tradizioni locali.



