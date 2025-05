Manciano: Approvato il rendiconto di gestione 2024 del Comune

Il vicesindaco Bulgarini: “Una gestione responsabile, al servizio della comunità”

Manciano: Il Consiglio comunale di Manciano ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024, un documento che testimonia l'impegno dell'Amministrazione nel garantire una gestione finanziaria oculata, trasparente e orientata al benessere del territorio.

La presentazione del bilancio consuntivo ha permesso di fare il punto sui risultati raggiunti, evidenziando entrate, spese, avanzo e investimenti effettuati nel corso dell'anno. L'esercizio si è chiuso con un saldo positivo di competenza pari a 802.034,96 euro, un incremento del patrimonio netto comunale di 614.217,26 euro, e un risultato di amministrazione pari a 7.012.807,60 euro, di cui oltre 3,5 milioni vincolati e 483mila euro destinati a nuovi investimenti. Il risultato d'esercizio derivante dalla contabilità patrimoniale è positivo per 121.600,11 euro e l'incremento del patrimonio netto del Comune rispetto all'esercizio 2023 è di 614.217,26 euro, arrivando così ad un valore complessivo di 23.164.052,83 euro.

Particolarmente rilevante è stata l'applicazione dell'avanzo di amministrazione nella stessa seduta di approvazione del rendiconto. Una scelta strategica che, anticipando le tempistiche, consente agli uffici comunali di avere a disposizione più tempo per attivare le procedure necessarie alla realizzazione delle opere programmate.

«Abbiamo voluto imprimere un'accelerazione forte all'utilizzo delle risorse, perché sappiamo quanto sia importante tradurre rapidamente le disponibilità finanziarie in progetti concreti per il territorio – ha dichiarato il vicesindaco Roberto Bulgarini –. Questo rendiconto è il risultato di una gestione sana e attenta, che punta a mantenere gli equilibri finanziari senza rinunciare agli investimenti necessari alla crescita e alla qualità della vita dei nostri cittadini».

Tra gli interventi principali previsti con l'applicazione dell'avanzo figurano: 200.000 euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, 150.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, 160.000 euro per il completamento del recupero dell'edificio scolastico di Saturnia, 100.000 euro per la sistemazione dell'area intorno alla palestra di Marsiliana, 70.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 55.000 euro per il completamento del sistema di videosorveglianza, 50.000 euro per gli arredi del nuovo asilo nido di Montemerano.

Inoltre, sono state sostituite alcune fonti di finanziamento da mutui ad avanzo di amministrazione, con un evidente risparmio per le casse comunali.

Infine, si segnala la significativa riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 350.000 euro, grazie a un'opera di ripulitura dei residui attivi non più recuperabili, rafforzando ulteriormente l'affidabilità del bilancio.

L'Amministrazione Comunale considera questo rendiconto un punto di partenza per continuare a pianificare con maggiore efficienza, rispondere alle reali esigenze dei cittadini e costruire un futuro sostenibile per Manciano.