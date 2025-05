Maltrattamenti animali, Rossi (FdI): "Con l'approvazione del DDL 1308 l'Italia cambia passo”

“Anche a Grosseto e in Maremma più tutela e giustizia"

Grosseto: "Con l'approvazione definitiva in Senato del DDL 1308 sui reati contro gli animali, l'Italia segna un punto di svolta importante sul piano della civiltà giuridica e della sensibilità collettiva. Una legge giusta, attesa, che riconosce finalmente l'animale come essere senziente e non più solo come oggetto della compassione umana". Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia, commentando il voto odierno a Palazzo Madama che introduce importanti modifiche al Codice penale in materia di maltrattamenti, abusi, traffici e uccisioni di animali.

"La nuova normativa - spiega Rossi - rafforza il sistema sanzionatorio per chi commette atti di crudeltà. Si tratta di un testo che colma una lacuna storica nel nostro ordinamento e che punisce duramente anche le pratiche come i combattimenti tra animali, le sevizie durante spettacoli o l'addestramento violento."

"Anche a Grosseto e in Maremma, purtroppo, non sono mancati in passato episodi di maltrattamento, abbandoni, casi di canili lager e segnalazioni di traffici illeciti. Una terra come la nostra rispetta la vita degli animali e ne tutela la vita. I reati in danno agli animali non sono più reati minori: sono atti che offendono la società intera e, in certi contesti, si intrecciano anche con fenomeni di organizzazioni criminali.”

"È quindi importante - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - che anche gli enti locali, le forze dell'ordine, le ASL veterinarie e le associazioni del territorio siano pronte a recepire questa nuova legge a tutela sia degli animali che delle persone oneste che rispettano sempre gli animali e isolare chi li maltratta. È una sfida culturale oltre che normativa e la Maremma è già pronta, come dimostrano i dati sulla presenza nelle tante famiglie la presenza di animali da compagnia o nelle aziende zootecniche”.

"Con questo provvedimento - conclude Rossi - il nostro ordinamento non solo punisce con più severità chi maltratta gli animali, ma riconosce il valore etico e sociale della loro protezione, aprendo la strada a un modello di convivenza più giusto, più evoluto, più umano. Una battaglia di civiltà che Fratelli d'Italia ha sostenuto con forza e che continueremo a portare avanti, anche a livello territoriale".