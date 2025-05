Dalla regione Maltempo, venerdì 16 codice giallo per venti forti su quasi tutta la Toscana 15 maggio 2025

15 maggio 2025 170

170 Stampa

Redazione

Una perturbazione da nord-est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse. Firenze: La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un bollettino di critica con codice giallo per venti forti che interesserà dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, venerdì 16 maggio, tutto il territorio regionale ad esclusione di Versilia e Lunigiana. Si prevedono raffiche fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 km/h in collina. Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, alla seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo . Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Maltempo, venerdì 16 codice giallo per venti forti su quasi tutta la Toscana Maltempo, venerdì 16 codice giallo per venti forti su quasi tutta la Toscana 2025-05-15T14:18:00+02:00 132 it Maltempo, venerdì 16 codice giallo per venti forti su quasi tutta la Toscana PT1M /media/images/meteo-Italia.jpg /media/images/thumbs/x600-meteo-Italia.jpg Maremma News Firenze, Thu, 15 May 2025 14:18:00 GMT