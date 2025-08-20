Maltempo: Teatro delle Rocce, sposato al 26 agosto il concerto di Marco Masini previsto questa sera

Gavorrano: "Si comunica che il concerto di MARCO MASINI in calendario questa sera per la rassegna 2025 al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR) e’ rinviato in data 26 agosto a causa del maltempo.

I biglietti restano validi per la nuova data. E’ comunque possibile richiedere il rimborso del biglietto tramite circuito d’acquisto entro e non oltre il 22 agosto 2025.

Il concerto fa parte del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”. E’ un anno di anniversari importanti il 2025 per Marco Masini, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio e fino a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni", termina LEG Live Emotion Group.