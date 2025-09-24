Maltempo senza tregua: nuove piogge allagano la Maremma

A Paganico strade sommerse dall’acqua, disagi alla circolazione. Invito alla prudenza per chi si mette in viaggio

Civitella Paganico: La Maremma torna a fare i conti con l’acqua. Dopo la violenta bomba d’acqua di lunedì, che aveva già messo in ginocchio il territorio, il maltempo non ha dato tregua e nelle ultime ore ha causato ulteriori danni. Le piogge più intense si sono concentrate ieri nella zona di Paganico, dove molte strade sono state nuovamente sommerse dall’acqua, rendendo difficile e pericolosa la circolazione. Le immagini diffuse testimoniano la gravità della situazione. Nella foto cover l'acqua sulla E78 che porta da Siena a Grosseto.

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza a chi deve spostarsi: evitare i sottopassi e le zone notoriamente soggette ad allagamenti, ridurre la velocità e mantenere sempre una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che precede. In caso di forte pioggia o di strade invase dall’acqua, è consigliabile rinviare gli spostamenti non urgenti.

La situazione resta sotto osservazione, con squadre di protezione civile e tecnici comunali impegnati a monitorare il territorio e a intervenire dove necessario.