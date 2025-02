Maltempo. Rossi (FDI): violento nubifragio Isola Elba, solidarietà e vicinanza alla popolazione

Isola Elba: "Il violento nubifragio che ha investito la città di Portoferraio ha causato danni, allagamenti e tantissimo disagio a tutta la comunità elbana alla quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutta la macchina organizzativa a partire dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, dai tanti volontari che stanno lavorando in queste ore senza sosta per ristabilire un minimo di normalità.

Adesso, tra le priorità vi è quella di dare un immediato aiuto a tutte quelle famiglie e aziende colpite dalla furia del meteo, poi successivamente arriverà anche il momento di capire se si sono state delle responsabilità. Il mio dovere come parlamentare del territorio, al momento sarà quello di impegnarmi nel trovare quelle risorse necessarie per dare immediato ristoro a popolazione e attività commerciali colpite”. Lo scrive in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione ambiente e territorio della Camera.