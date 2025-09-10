Maltempo, Rossi (FDI): Solidarietà a Isola Elba e Giglio, lavorare insieme per sicurezza territorio"

Roma: «Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà a cittadini e aziende dell’Isola d’Elba e dell’Isola del Giglio. Il nubifragio di ieri ha messo a dura prova le nostre due perle del Tirreno», dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

«È fondamentale – aggiunge Rossi – lavorare tutti insieme, istituzioni locali, regionali e nazionali, affinché il territorio sia messo in sicurezza e si possa prevenire il più possibile il ripetersi di simili situazioni di emergenza».