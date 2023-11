Maltempo: Rossi (Fdi), Pd toscano sa solo spostare su polemiche inutili

Firenze: "Il PD toscano, ogni giorno, sceglie un mediatico gioco all'attacco, accusando il Governo Meloni di non aver risposto e di non rispondere in modo appropriato alla tragica emergenza dovuta al maltempo che ha colpito la nostra regione. Questa è una pura strumentalizzazione, e va solo a danno delle popolazioni e delle imprese colpite.

Chi oggi sale in cattedra, dovrebbe chiedersi invece perché non ha saputo utilizzare i fondi che erano già stanziati per la messa in sicurezza dei territori, e prendere atto che, fin dall'immediatezza del disastro ancora in corso, il Governo ha stanziato 5 milioni di euro solo per iniziare. Mentre siamo al lavoro ogni giorno per ripartire, ricordiamo che il tempo è prezioso e che attendiamo il completamento della fase istruttoria, compito del commissario all'emergenza e presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le polemiche, meschine ed inutili, stanno a zero, così come quei numeri che ogni giorno vengono declamati come ad un'asta". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.