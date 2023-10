Dalla regione Maltempo, questa notte codice arancio in Lunigiana, Garfagnana e Valle del Serchio 26 ottobre 2023

Pamela Pucci

Firenze: Prosegue il maltempo sulla Toscana, dove viene ulteriormente prolungata per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre, l’allerta per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale segnala inoltre tra le 20 di oggi, giovedì 26 ottobre, e le ore 8 di domani anche un rischio idrogeologico di ‘codice arancio’ in Versilia, Lunigiana, Garfagnana e lungo tutta la valle del Serchio.

Sono previste per questa sera piogge sulle zone di nord-ovest, che andranno ad intensificarsi e localmente potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale. Durante la notte le precipitazioni più intense si sposteranno dalle zone di nord-ovest a quelle interne. La mattina di venerdì 27 ottobre porterà una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dalle zone settentrionali. In serata saranno possibili rovesci o isolati temporali, localmente anche molto forti, sulle zone nord-occidentali e sulla costa. Per quanto riguarda il vento, soffierà un forte Libeccio sulla costa e sull'Appennino. Il vento andrà a rafforzarsi durante la notte. Oggi mare molto mosso, domani agitato a nord dell'Elba, molto mosso a sud. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo





