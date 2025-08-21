Sport, musica, natura, arte e solidarietà nel fine settimana a Castiglione della Pescaia
Maltempo: più di 50 interventi in provincia di Grosseto
Grosseto: Alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Grosseto continuano ad arrivare chiamate di soccorso per danni d’acqua ed ostacoli alla viabilità dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa.
Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dalla mezzanotte di oggi sulla provincia di Grosseto per danni e problemi causati dal maltempo.
Non si registrano al momento persone coinvolte in eventi importanti, ma emergenze legate alla viabilità pubblica e alla stabilità di parti di edifici a causa di infiltrazioni ed allagamenti.