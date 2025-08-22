Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del fuoco per alberi abbattuti su auto in sosta

Grosseto: Ancora interventi legati al maltempo sulla provincia, che ha causato problemi legati ad alberi resi pericolanti o abbattuti, piccoli smottamenti ed allagamenti.

Da segnalare che alle 2:30 di oggi un pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta a Principina a mare senza causare feriti. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a rimuovere la pianta.

Alle 5:30 di stamani i Vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti in città a seguito della caduta di una pianta di grosse dimensioni in via Mercurio, all’angolo con via Platino. L’albero, durante la caduta, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e ha colpito un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza, danni significativi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto oltre i vigili del fuoco presente una pattuglia della Polizia stradale e personale Enel.

Non si registrano feriti.