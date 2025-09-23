Maltempo: Nubifragio a Manciano, allagata Sr 74, molti i disagi

Manciano: Un violento temporale si è abbattuto nella notte scorsa sul territorio di Manciano, in provincia di Grosseto, colpendo in modo particolare la zona di Marsiliana. In soli trenta minuti, la pioggia intensa ha fatto esondare torrenti e reso impraticabili diverse strade, causando numerosi allagamenti.

La situazione più grave si è verificata lungo la strada regionale 74, dove l'acqua ha completamente sommerso l'area compresa tra le località di Sgrilla e Sgrillozzo. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto stradale, che è stato riaperto soltanto ora. Diversi alberi sono crollati sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e residenti. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione Civile di Manciano e gli operai della Provincia di GROSSETO, che con l'ausilio di ruspe e altri mezzi hanno lavorato per ripristinare la viabilità. (foto di repertotorio)

Fonte: Adnkronos