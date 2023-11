Dalla regione Maltempo, martedì 14 novembre codice giallo per mareggiate e vento 13 novembre 2023

Firenze: Un codice giallo per vento forte e mareggiate è stata emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. Nella giornata di domani, martedì 14 novembre, il rischio mareggiate, dalle ore 18 fino alla mezzanotte, interesserà il mare a nord dell'isola d'Elba e la costa pisano-livornese. Sempre domani, dalle ore 12 fino alla mezzanotte, il codice giallo per vento forte riguarderà invece i crinali appenninici, in particolare Romagna toscana, bacino del Reno e Valtiberina. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo





