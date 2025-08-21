Maltempo. In Toscana, oltre 200 interventi vigili del fuoco nelle ultime 24 ore

Firenze: Dalla serata di ieri, mercoledì 20 agosto, i vigili del fuoco in Toscana hanno effettuato complessivamente oltre 220 interventi in tutto il territorio, principalmente per la rimozione di alberi caduti o pericolanti, allagamenti e danni provocati dall'acqua.

Le province più colpite risultano essere Grosseto e Prato, con 40 e 37 interventi rispettivamente. A seguire Livorno, con 37 operazioni che hanno incluso anche le isole dell'Elba e di Capraia. Situazioni critiche anche a Massa Carrara (31 interventi), Pistoia (30), Pisa (23) e Lucca (22).

Nonostante l'impegno delle squadre di emergenza, restano ancora da evadere circa 95 chiamate in attesa di intervento nelle aree colpite. Le autorità continuano a monitorare l'evoluzione della situazione meteorologica, invitando la popolazione alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree verdi o alberate.