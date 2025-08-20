Maltempo in Maremma, scatta l’allerta arancione: chiusi diversi sottopassi a Grosseto e Rispescia
Maltempo in provincia di Grosseto, Vigili del Fuoco al lavoro
Interventi in corso a Follonica e Castiglione della Pescaia. Immagini di repertorio.
Castiglione della Pescaia: A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la provincia di Grosseto, la sala operativa del Comando ha già ricevuto numerose richieste di intervento.
Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate soprattutto nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si segnalano:
- caduta di alberi che hanno ostruito alcune strade nelle località Le Strette e Macchiascandona (Castiglione della Pescaia);
- allagamenti in edifici e abitazioni private a Follonica.
Il personale è al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza delle aree coinvolte. La situazione resta sotto costante monitoraggio e seguiranno aggiornamenti in caso di evoluzioni signifi