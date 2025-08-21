Maltempo in Maremma, scatta l’allerta arancione: chiusi diversi sottopassi a Grosseto e Rispescia

Grosseto: Le intense precipitazioni che stanno interessando la provincia di Grosseto hanno reso necessarie misure straordinarie di sicurezza. La Protezione civile, in sinergia con la Polizia municipale, ha disposto la chiusura dei sottopassi di Barbanella (via Monte Labro), dei viali Sonnino e Telamonio, di quello nei pressi dello stadio comunale e del sottopasso di Rispescia. Sono in corso verifiche anche nell’area delle Stiacciole.

Si raccomanda ai cittadini di non tentare l’attraversamento dei sottopassi e di limitare al minimo gli spostamenti, al fine di garantire la propria sicurezza.

La sala operativa del Comando ha già registrato numerose segnalazioni e richieste di intervento. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in particolare nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si segnalano cadute di alberi con conseguenti interruzioni stradali nelle località Le Strette e Macchiascandona, oltre ad allagamenti in edifici e abitazioni private a Follonica.

Il personale è al lavoro per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree colpite. La situazione resta sotto stretto monitoraggio e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.