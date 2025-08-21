Maltempo in Maremma: intensa attività dei VVF

Grosseto: Nottata di lavoro per i Vigili del fuoco, impegnati in continui interventi ed emergenze per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree interessate dalla forte ondata di maltempo.

Nella notte, la squadra del Comando provinciale di Grosseto è intervenuta nel sottopasso di Viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, motivo per il quale una macchina con un adulto e dei ragazze adolescenti all'interno era rimasta bloccata. La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall'autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata. Sul posto anche la Polizia municipale di Grosseto.





In contemporanea, una seconda squadra è intervenuta in località Querce Secca, tra Grosseto e Marina di Grosseto, per un albero abbattuto. Tanti gli interventi nella zona costiera per altri alberi abbattuti sulle strade.

Segnalati incendi di quadri elettrici, sempre sulla zona costiera della provincia grossetana.

Nella progressione, la perturbazione che si è spostata verso sud, ha causato danni e disagi anche lungo la costa dell'Argentario, Orbetello e Capalbio.



