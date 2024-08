Ambiente Maltempo in Maremma, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha monitorato la situazione 20 agosto 2024

20 agosto 2024 500

500 Stampa

Redazione

Grosseto: Dopo mesi di caldo e siccità estremi il maltempo è tornato a colpire la Maremma, sono stati quindi giorni intensi per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Costante il monitoraggio sui corsi d’acqua in gestione: la pioggia caduta ha ingrossato fossi e torrenti del reticolo minore, ma non ha creato criticità.

L’unico problema è stato registrato nell’impianto irriguo consortile, la cui attività è stata sospesa a causa dell’intorbidimento dell’acqua del fiume Ombrone. In casi come questo, infatti, viene bloccata l’immissione nei tubi, perché l’acqua torbida potrebbe decantare e danneggiare le condutture. La riapertura dell’impianto, condizioni meteo permettendo, è prevista nelle prossime ore. (foto archivio) Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Maltempo in Maremma, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha monitorato la situazione Maltempo in Maremma, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha monitorato la situazione 2024-08-20T11:36:00+02:00 144 it Dopo mesi di caldo e siccità estremi il maltempo è tornato a colpire la Maremma, sono stati quindi giorni intensi per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud PT1M /media/images/consorzio-bonifica-foto-archivio-maltempo.jpg /media/images/thumbs/x600-consorzio-bonifica-foto-archivio-maltempo.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 20 Aug 2024 11:36:00 GMT