Maltempo in Maremma: 400 ettari di campi allagati ad Albinia dopo una bomba d’acqua

Grosseto: Un’area agricola di circa 400 ettari con una ventina di poderi a monte dell’abitato di Albinia risulta allagata dopo una nuova e pesante ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. In meno di 4 ore, tra le 21,30 di giovedì 13 e l’1 di venerdì 14 febbraio, sono caduti 133 millimetri di pioggia su un’area già martoriata dalle precipitazioni delle ore precedenti: in tutto oltre 210 millimetri in un giorno.

Costante l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sui corsi d’acqua e sulle idrovore di Torre Saline, del Guinzone, alle quali è stata affiancata anche un’idrovora mobile. Ma i fossi, ingrossati dalla pioggia e dall’acqua dei canali privati, hanno superato il punto di saturazione tracimando nelle aree circostanti. Le principali criticità si sono registrate sul canale 4, sul canale 16 e sul raccordo con il canale 5. Nessuna rottura, l’acqua ha continuato a scorrere regolarmente verso valle, ma superato il limite non è stata più contenuta.

Allagamenti anche nella zona di Campo Regio, dove fortunatamente non ci sono abitazioni. Nessun problema, invece, all’abitato di Albinia: la bomba d’acqua fortissima e localizzata ha risparmiato l’Albegna, che viene monitorato ma non desta preoccupazioni. Molto più difficile gestire il reticolo minore che semplicemente non è riuscito a far defluire tutta l’acqua caduta. Operatori di Cb6 restano sul posto per manovrare le idrovore e liberare i campi dell’acqua, un’operazione lunga che andrà avanti senza interruzione fino all’inizio della prossima settimana.

Nel resto della provincia di Grosseto e di Siena le intense precipitazioni hanno ingrossato diffusamente i corsi d’acqua, ma non si registrano particolari criticità.