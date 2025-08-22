Maltempo: in corso le operazioni straordinarie di pulizia e ripristino dell’arenile di Follonica

Buoncristiani: “Restituiremo al più presto ai cittadini e ai turisti una spiaggia sicura e fruibile”

Follonica: Sono in corso gli interventi straordinari di pulizia sull’arenile di Follonica, resi necessari a seguito delle intense giornate di maltempo che hanno colpito il territorio. Le forti mareggiate hanno infatti lasciato lungo la spiaggia numerosi detriti e assieme alla pioggia causato erosioni e solchi dovuti al deflusso delle acque.

Le operazioni, iniziate nelle scorse ore, sono state posticipate a causa del perdurare delle condizioni meteo avverse. Con l’atteso miglioramento, i mezzi saranno al lavoro già dalla serata per riportare quanto prima decoro e sicurezza lungo il litorale.

Ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani: “Abbiamo ritenuto necessario attivarci immediatamente per intervenire sull’arenile, in modo da restituire ai cittadini e ai turisti una spiaggia pulita e fruibile. Ringrazio gli operatori che entreranno in azione in orario serale per ridurre al minimo i disagi e accelerare i tempi di ritorno alla normalità”.

A fargli eco, il vicesindaco Danilo Baietti, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione: “Le mareggiate hanno lasciato segni evidenti, ma siamo pronti a intervenire. L’obiettivo è che già da domani e nei prossimi giorni il litorale possa tornare al suo aspetto consueto. La cura del nostro ambiente costiero resta una priorità assoluta”.

Le attività proseguiranno anche nella giornata di domani, fino al completo ripristino delle condizioni ottimali sull’intero fronte mare.



