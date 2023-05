Maltempo: Fdi, coordinamento per messa in sicurezza Alto Mugello

Firenze: “Il maltempo che sta duramente colpendo l’Alto Mugello, con decine di persone isolate ed un’allerta che resta alta anche per le prossime ore, riporta in primo piano quanto sia fondamentale che i nostri territori siano messi in sicurezza contro rischi idrogeologici che non rappresentano più un’emergenza ma, purtroppo, che corriamo con regolarità. I fondi del Pnrr sono utilizzabili da subito per opere idrauliche e infrastrutture fondamentali per i territori.

Al riguardo, il sostegno deve essere garantito attraverso il coordinamento fra governo, regioni e consorzi di bonifica. Ricordiamo, nella nostra regione, alluvioni e frane che, purtroppo, si portarono via molte, troppe vite, come avvenne ad Albinia, nel comune di Orbetello e, più recentemente, a Livorno, solo per citare due terribili eventi, ai quali stiamo assistendo, in queste ore, in Emilia Romagna. Esprimiamo tutta la nostra gratitudine al personale dei Vigili del Fuoco, ai volontari e a tutti coloro che, in queste ore, sono impegnati per contenere il dramma che tanti nostri concittadini sono costretti ad affrontare”. Lo affermano, in una nota, il senatore Simona Petrucci e il deputato Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia, membri, rispettivamente, delle commissioni Ambiente di Senato e Camera dei Deputati, ed il senatore fiorentino Paolo Marcheschi.