Maltempo e vento: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Grosseto: Numerosi gli interventi in provincia, ad ora oltre 50, ed altri ancora in attesa di conclusione, effettuati dalle squadre del Comando VVF di Grosseto e dei dipendenti distaccamenti a causa del forte vento che spira dalle prime ore del pomeriggio di ieri.

Numerosi gli alberi resi pericolanti o abbattuti dal vento, che hanno creato problemi ed intralcio alla viabilità, si registrano anche strutture pericolanti pertinenti ad abitazioni civili, cartelli stradali ed in generale strutture verticali esposte alla forza del vento.

La situazione più complessa si è registrata nella zona dei comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino dove, in quest’ultima, una abitazione è stata resa inaccessibile dalla piante abbattute per cui si è reso necessario l’intervento della squadra di Follonica che, per permettere ai due occupanti di uscire, ha dovuto liberare il passaggio tagliando tronchi e rami.

La situazione che si registra nel nord della Toscana a causa dell’ondata di maltempo, ha inoltre richiesto l’invio di personale e mezzi dal Comando di Grosseto per coadiuvare le operazioni di soccorso nel territorio dei comandi di Prato, Pisa e Firenze con 16 unità dotate di mezzo anfibio, fuoristrada con gommoni per il soccorso fluviale, idrovora per i pompaggi acqua e PCA (posto di comando avanzato) per il coordinamento degli interventi.