Maltempo, Dipartimento Terzo settore FDI Toscana e Gioventù Nazionale Grosseto si mobilitano

Grosseto: Il Dipartimento terzo settore Fratelli d’Italia Toscana insieme a Gioventù Nazionale Grosseto, organizzano per giovedì 9 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il locale Nera Fondente in piazza del Sale a Grosseto, una raccolta di attrezzature da destinare alle associazioni di volontariato impegnate nei territori della Toscana colpiti dalle esondazioni di questi giorni.



Il materiale da reperire: tira acqua in metallo, spazzoloni, strofinacci, guanti, tute usa e getta. “Un piccolo contributo il nostro, che ci permette di essere di aiuto in un momento così difficile per la nostra Toscana”, concludono Simonetta Baccetti, responsabile regionale del dipartimento terzo settore FDI Toscana e Lorenzo Lauretano, responsabile provinciale Gioventù Nazionale Grosseto.