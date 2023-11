Dalla regione Maltempo, dalla Regione Toscana un bonifico per ricostruire 6 novembre 2023

6 novembre 2023 139

139 Stampa

Redazione

Firenze: Insieme siamo più forti e ogni contributo può fare la differenza. Dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito la Toscana, la Regione fa un passo per stare vicino a famiglie e comunità con un bonifico destinato alla ricostruzione.

Bonifico intestato a REGIONE TOSCANA Causale EMERGENZA ALLUVIONE IBAN IT71B0503411701000000003341 Per bonifici dall’estero codice SWIFT BAPPIT22C34 Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Maltempo, dalla Regione Toscana un bonifico per ricostruire Maltempo, dalla Regione Toscana un bonifico per ricostruire 2023-11-06T19:00:00+01:00 77 it Maltempo, dalla Regione Toscana un bonifico per ricostruire PT1M /media/images/Giani-firma.jpg /media/images/Giani-firma.jpg Maremma News Firenze, Mon, 06 Nov 2023 19:00:00 GMT