Maltempo: Continua lavoro per ripristino infrastrutture idriche danneggiate

Redazione Castiglione della Pescaia: I lavori di ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate dall’eccezionale evento meteorologico di martedì 6 dicembre continuano senza sosta e sono in corso anche oggi fin dalla mattina presto. Le operazioni sono molto complesse sia a causa dei danni subiti dall'attraversamento del fosso Rigo, che dello stato e della conformazione del terreno su cui gli operatori di AdF sono al lavoro. Gli interventi proseguiranno per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio di oggi 8 dicembre, in cui si prevede il ripristino del flusso idrico. Rimane attivo il servizio di approvvigionamento alternativo con stazionamento di autobotte in località Buriano.



