Maltempo, codice giallo per vento e mareggiate su costa livornese e Arcipelago

Redazione Firenze: A causa di una una rapida perturbazione nella seconda parte di oggi, domenica 26 marzo, con precipitazioni soprattutto sul nord della regione e forte venti occidentali, la sala unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per forte vento e mareggiate soprattutto in Arcipelago e, temporaneamente, sulla costa pisana e livornese dalle 20 di oggi, domenica, fino alle 10 di domattina, lunedì 27 marzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.





