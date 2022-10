Dalla regione Maltempo, codice giallo per temporali forti esteso fino al pomeriggio 10 ottobre 2022

Federico Taverniti Firenze: Esteso fino alle ore 17 di oggi, lunedì 10 ottobre, il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, limitatamente alle zone meridionali della regione e all’Arcipelago. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile regionale.

Delle infiltrazioni di aria fresca in quota provocano locali condizioni di instabilità. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, possibili temporali sparsi in particolare sulle zone meridionali e su quelle appenniniche. Possibili colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it.





