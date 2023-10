Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico esteso fino al 25 ottobre

Firenze: Prosegue ancora per oggi l’ondata di maltempo che interessa anche la Toscana. Un miglioramento è atteso per domani, mercoledì 25 ottobre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico nelle zone nord occidentali e quelle costiere centrali fino alle 14 di domani. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate valido dalla mezzanotte fino alle 7 di domani per la costa settentrionale.



Oggi, martedì, possibili temporali, anche di forte intensità, sulle zone di nord ovest in graduale estensione dal pomeriggio alle altre zone. Possibili forti raffiche di vento e grandinate. Venti forti di Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h su costa e Arcipelago, colline centro-meridionali, crinali appenninici e relative zone sottovento. Domani previsto vento forte di Libeccio sul litorale centro-settentrionale e sui crinali appenninici e relative zone sottovento, con raffiche fino a 50-70 km/h. Sempre oggi mari molto mossi, in temporaneo aumento a agitati nel tardo pomeriggio-sera sul settore settentrionale. Anche domani mari molto mossi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo